20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Nelson Semedo: "Tur hala ortada"

Nelson Semedo, 0-0 sonuçlanan Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2025 00:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nelson Semedo: 'Tur hala ortada'
Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan ve 0-0 sona eren Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından sonra, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo konuştu.

Nelson Semedo, şu ifadeleri kullandı.

 "Bugünkü atmosfer, her zamanki gibi harikaydı. Taraftarımız, harika bir atmosfer yarattı. İlk yarıda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıda daha iyiydik ve topa daha fazla sahip olduk. Attığımız gol de vardı ama ufak farkla ofsayttı. Tur hala ortada. Oraya turu geçme inancımızla gideceğiz." 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
