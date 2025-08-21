20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Fred: "Üzgünüz, maçı kazanabilirdik"

Fenerbahçe orta sahası Fred, Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

calendar 21 Ağustos 2025 00:10
Fenerbahçe'den Fred, Benfica maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Turu geçme konusunda ümitli olduğunu ifade eden Fred, "İyi bir maç oldu ama üzgünüz sonuçtan dolayı. Maçı kazanabilirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Takım olarak bence iyi bir iş çıkardık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazlasını yapabilirdik. Daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç var ve kazanmak istiyoruz. Oraya tur atlamaya gideceğiz." şeklinde konuştu.

"BERABERLİK İÇİN OYNADILAR"

Benfica'nın buraya beraberlik için geldiğini ifade eden Fred, "Onlar beraberlik için oynadı. İkinci maçı evlerinde oynayacaklar çünkü. Onlar için beraberlik kötü değil. Gol atmamız gerekiyordu ama yapamadık, şanslarımız da oldu aslında. İyi mücadele ettik. Bitmedi. Rövanş var ve şansımız olduğunu düşünüyorum çünkü biz iyi bir takımız. Rövanşta daha iyisini ortaya koymalıyız ve daha sabırlı olmalıyız. Orada kazanmamız gerekiyor tur için." ifadelerini kullandı



 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
