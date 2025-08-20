Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 21:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 21:27

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ İZLE

Fenerbahçe - Benfica maçını ücretsiz TRT 1 izle | Fenerbahçe - Benfica maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Benfica maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Benfica maçı canlı yayın izleme detayları

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ İZLE
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Fenerbahçe ve Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 canlı maç izle" araması yapıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Benfica maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in bu maçtaki yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstelenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Daniel Schlager göreve yapacak

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Benfica maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosuna alınmayacak. Göztepe maçında kadroya dahil edilmeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.



Benfica XI: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

- Tek eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

- Benfica ile 7. resmi maç


Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Serdar Dursun, Persepolis'ten ayrıldı Dünya Futbolu Serdar Dursun, Persepolis'ten ayrıldı
FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ İZLE Gündem FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ İZLE
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ Gündem FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
FENERBAHÇE - BENFICA CANLI İZLE: TRT 1 MAÇ İZLE Gündem FENERBAHÇE - BENFICA CANLI İZLE: TRT 1 MAÇ İZLE
Kadıköy'de Kerem'e alkış! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'e alkış!
Mert Müldür, ilk 11'e geri döndü! Fenerbahçe Mert Müldür, ilk 11'e geri döndü!
Thomas Reis: 'Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz' Samsunspor Thomas Reis: "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Fenerbahçe Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
Wilfred Ndidi: 'Yüzde yüz hazırım' Beşiktaş Wilfred Ndidi: "Yüzde yüz hazırım"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
2
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler!
3
Fenerbahçe - Benfica: 11'ler
4
Yves Bissouma'dan sürpriz hamle!
5
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat
6
Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!
7
Victor Nelsson, İtalya'ya gitti!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.