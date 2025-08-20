20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Mourinho: "Bugün burada kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Ağustos 2025 20:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho: 'Bugün burada kazanmak istiyoruz'
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off etabı birinci maçında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam, "Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ama Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Portekiz'de oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz." dedi.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica, sadece iki forvetle oynamıyor, 3. bir adamları da oluyor kenarda. Tam, tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak, kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
