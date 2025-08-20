Mourinho: 'Bugün burada kazanmak istiyoruz'

"Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica, sadece iki forvetle oynamıyor, 3. bir adamları da oluyor kenarda. Tam, tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak, kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi play-off etabı birinci maçında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.Karşılaşma öncesi konuşan Portekizli teknik adam,dedi.