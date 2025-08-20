Serdar Dursun, Persepolis'ten ayrıldı

İran Süper Lig takımlarından Persepolis forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.



SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ



Serdar Dursun'un, Persepolis ile olan sözleşmesi feshedildi.



İran ekibi Persepolis bu ayrılık için Dursun'a 250.000 Dolar ödeyecek.



TÜRKİYE'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR



Trendyol Süper Lig ve TFF 1.Lig'den teklif alan Serdar Dursun'un Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.



PERSEPOLİS PERFORMANSI



Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.





