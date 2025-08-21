20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Samuel Dahl: "Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı"

Benficalı futbolcu Samuel Dahl, 0-0 sona eren Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

calendar 21 Ağustos 2025 00:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samuel Dahl: 'Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı'
Samuel Dahl, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması play-off turu ilk maçında Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmayı değerlendirdi. Sol bek oyuncusu Bruno Lage tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Dahl'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maçtı, zaten biliyorduk. Ama iyi bir sonuç serimiz var, birkaç maçtır gol yemiyoruz, kendimizi iyi hissediyoruz. Kırmızı kart mı? Maçı bizim için daha da zorlaştırdı, kazanmak istiyorduk ama değişiklikler yapmak ve gol yememeye odaklanmak zorunda kaldık."

"Eşleşmede bir maç daha var, kazanmaya çalışacağız. Evimizdeki tüm desteğe güveniyoruz, iyi bir gece geçirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz, bu bizim hedefimiz, bizim mentalitemiz. Umarım güzel bir gece olur."

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
