Kerem'den Kadıköy'de flaş hamle!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Kerem, Fenerbahçe maçında 77 dakika sahada kaldı ve bu dakikada oyundan çıktı.
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra kenarda Jose Mourinho ile el sıkıştı.
İşte o anlar:
Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktıktan sonra Jose Mourinho ile el sıkıştı. pic.twitter.com/6xBF9xjRjA
