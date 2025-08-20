20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Kerem'den Kadıköy'de flaş hamle!

Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra Jose Mourinho ile el sıkıştı.

20 Ağustos 2025
Kerem'den Kadıköy'de flaş hamle!
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

Kerem, Fenerbahçe maçında 77 dakika sahada kaldı ve bu dakikada oyundan çıktı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra kenarda Jose Mourinho ile el sıkıştı.







İşte o anlar:

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
