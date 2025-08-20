Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için önemli bir gelişme gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi ve milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için Benfica'ya son olarak 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus teklif etmişti.
GÖRÜŞMELER DURDU
Öte yandan O'Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe'nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle görüşmeler durdu. Benfica'nın taleplerinin yerine getirilmesinin ardından görüşmeler yeniden başlayabilir.
İLK 11'DE YER ALDI
Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
