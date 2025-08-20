20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasına izin vermedi.

calendar 20 Ağustos 2025 20:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 21:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için önemli bir gelişme gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi ve milli oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için Benfica'ya son olarak 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus teklif etmişti.


GÖRÜŞMELER DURDU

Öte yandan O'Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe'nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle görüşmeler durdu. Benfica'nın taleplerinin yerine getirilmesinin ardından görüşmeler yeniden başlayabilir.

İLK 11'DE YER ALDI

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.