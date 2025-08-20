20 Ağustos
Fenerbahçe, hayatını kaybeden yayıncı Jrokez'i maç öncesi andı

Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü yayıncı Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ı andı.

calendar 20 Ağustos 2025 22:22
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, hayatını kaybeden yayıncı Jrokez'i maç öncesi andı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk etmeden önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyun yayıncısı Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ı tribünlerde andı.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren Fenerbahçeli Dalgakıran, tribünlerde düzenlenen koreografi ile unutulmadı. Fenerbahçe taraftarı "Oğuzhan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

