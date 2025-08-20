Fenerbahçe, hayatını kaybeden yayıncı Jrokez'i maç öncesi andı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk etmeden önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyun yayıncısı Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ı tribünlerde andı.
Balkondan düşerek yaşamını yitiren Fenerbahçeli Dalgakıran, tribünlerde düzenlenen koreografi ile unutulmadı. Fenerbahçe taraftarı "Oğuzhan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.
