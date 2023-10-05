Paul George, Clippers'ta emekli olmak istiyor!

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, Clippers'ta emekli olmayı "hayalindeki senaryo" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Paul George, Clippers'ta emekli olmak istiyor!
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05 Ekim 2023 15:06
Son güncelleme 05 Ekim 2023 15:11
LA Clippers'ın yıldızı Paul George, Clippers'ta emekli olmayı "hayalindeki senaryo" olarak nitelendirdi.

Takımla sözleşme uzatma konusunda görüşmeleri devam eden George, yakın zamanda yapılan bir röportajda niyetini açıkça ortaya koydu:

"Karar bana kalsa, kesinlikle. Harika bir organizasyonla memleketimde forma giyiyorum. Kazanmaya inanan ve bunun için elinden geleni yapan bir organizasyon... Tam da hayallerimdeki senaryo."

George, Clippers yönetimiyle muhtemel bir sözleşme uzatması konusunu görüştüğünü, ancak an itibariyle her iki tarafın da anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olmadığını belirtmişti.

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