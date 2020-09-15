Pau Gasol yeni doğan kızına Gianna adını verdi

Dünyaca ünlü İspanyol basketbolcu Pau Gasol ve eşi Catherine Gasol, gözlerini dünyaya yeni açan bebeklerinin adının Elisabet Gianna olacağını açıkladılar. Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kendisi ile birlikte vefat eden kızı Gianna'dan esinlenen Gasol ailesi onun hatırasını yaşatmak için çok ince bir duruş sergiledi.



'KIZIMIZ İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR İSİM'



Pau Gasol, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Miniğimiz sonunda geldi! Sağlıklı bir şekilde doğum gerçekleşti ve daha mutlu olamazdık! Elisabet Gianna Gasol… Çok güzel kızımız için çok anlamlı bir isim."



Elisabet Gianna'nın vaftiz annesi ise Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant oldu. Kişisel Instagram hesabından "Vaftiz kızım geldi!" şeklinde bir paylaşım yapan Vanessa Bryant'a Gasol, "Seni çok seviyoruz kardeşim! Ellie Gianna'mıza en iyi vaftiz annesi olacaksın!" yanıtını verdi.



BRYANT AİLESİNİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI



2008 yılından 2014'e kadar Los Angeles Lakers'ta Bryant ile birlikte oynayan ve çok özel bir dostluk kuran Gasol efsane ismin ölümünden sonra ailesini hiç yalnız bırakmadı.



Eşi ile birlikte geçtiğimiz ay San Francisco yakınlarında tekne seyahatine çıkan Gasol, Bryant'ın kızları Bianka Bella ve Capri'yi de yanlarına almıştı.



Bryant ailesi ile olan muazzam ilişkisini her fırsatta dile getiren Gasol'un kızına da Gianna adını vermesi büyük takdir topladı.



'BU SATIRLARI GÖZYAŞLARIYLA YAZIYORUM'



Gasol ölümünün ardından 42'inci yaşını kutladığı eski takım arkadaşı ve gönül dostu Kobe Bryant'ın doğum günü için duygu dolu bir paylaşım yapmıştı. Mesajını gözyaşlarıyla yazdığını aktaran yıldız isim şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu satırları gözyaşlarıyla yazıyorum. Bugün doğum gününü kızların ve ailenle birlikte kutlamanı inanılmaz çok isterdim. Seni ve Gigi'yi çok fazla özlüyorum kardeşim. Hayatımın birçok noktasına yaptığın etkiler için sana her zaman minnettar olacağım."



TÜM DÜNYAYI YASA BOĞAN HELİKOPTER KAZASI



26 Ocak'ta Calabasas bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında Kobe ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile diğer altı yolcunun yanı sıra pilot Ara Zobayan da hayatını kaybetmişti. Kazaya, sisli hava koşullarının yol açtığı belirtilmişti. NBA tarihinin en iyileri arasında gösterilen Bryant'ın ölümü tüm dünyayı yasa boğmuştu.















