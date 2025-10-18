Partizan'dan deplasmanda farklı galibiyet!

EuroLeague'in 5. haftasında Baskonia, Partizan'ı konuk etti.
Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Partizan 91-79 kazandı.
Partizan'da Carlik Jones, 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Baskonia'da 20 sayı kaydeden Hamidou Diallo, takımının yaşadığı yenilgiye engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'de haftayı 0 galibiyetle son sırada kapattı. Partizan ise 11. sırada kendisine yer buldu.
EuroLeague'nin 6. haftasında Partizan, Paris'i konuk edecek. Baskonia ise Kızılyıldız deplasmanına gidecek.
