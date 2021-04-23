Partiye katılan oyuncular 6 maçtan men edildi

İskoç kulübü Rangers'ın 5 oyuncusu koronavirüs kurallarını ihlal ettiği belirlenmesiyle 5 maçtan men cezası aldı.



Şubat ayında pir partiye katıldığı belirlenen Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 6 maçtan men cezası aldı. Karara itiraz eden Rangers kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kararla ilgili temyiz sürecini başlattıklarını ancak kendileri aleyhine verilen kararın bozulamadığını aktardı.



Rangers kulübü ayrıca İskoçya Futbol Federasyonu'nun verdiği kararın Avrupa'daki diğer hiç bir federasyonun kararlarına benzemeyen bir kararın altına imza attığını belirtti. Ayrıca kulüp, federasyonu bu konuyla ilgili açıkfikirli olmaya davet ettiğini belirtti.



