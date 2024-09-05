Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, 5. oldu.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T53 sınıfında final yarışı yapıldı.
Milli sporcu, 56.90'lık derecesiyle finali 5. sırada bitirdi.
Altın madalyayı İsviçre'den Catherine Debrunner, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou kazandı.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T53 sınıfında final yarışı yapıldı.
Milli sporcu, 56.90'lık derecesiyle finali 5. sırada bitirdi.
Altın madalyayı İsviçre'den Catherine Debrunner, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou kazandı.
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