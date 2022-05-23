Paola Egonu, artık VakıfBank'ta

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde Imoco Volley'i 3-1'le geçen VakıfBank'ta şampiyonluk coşkusu devam ederken yılın transferi açıklandı. Avrupa'nın en büyüğü unvanını 5'inci kez kazanan sarı-siyahlılar, Paola Egonu'yu transfer etti.



VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Imoco Volley maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Paola Egonu'yu transfer ettiklerini duyurdu.



Üstünsalih açıklamasında, "Geleni söyleyeyim. Paola Egonu artık bizim oyuncumuz. Biz daha öncesinde protokolümüzü yapmıştık, kendi takımımıza katmıştık. Bundan sonra artık bizim oyuncumuz olacak. Gidenleri de artık görürsünüz. Bunları söylemeyeyim, değişiklikler olabilir. Bize gelen Egonu var. Artık bizim oyuncumuz, bunun müjdesini vermiş olayım" ifadelerini kullandı.



2021'DE BAŞARI DOLU BİR KARİYER



23 yaşındaki pasör çaprazı geçtiğimiz sezon Imoco Volley ile muhteşem bir seri yakalamıştı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazanan Imoco Volley'in en değerli isimleri arasında yer alan Paola Egonu inanılmaz bir sezonu geride bırakmıştı.



Paola Egonu, Imoco Volley formasıyla son maçına VakıfBank karşısında çıktı. İtalyan voleybolcu, VakıfBank'ın zaferine engel olamadı. Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.





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