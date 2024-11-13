Panathinaikos taraftarından Filistin mesajı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.Atina'daki OAKA salonunda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikoslu sporseverler, üzerindeyazılı dev bir pano da açtı.