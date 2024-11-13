Panathinaikos taraftarından Filistin mesajı

Panathinaikos taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında Filistin bayrağı açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos taraftarından Filistin mesajı
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13 Kasım 2024 00:41
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

Atina'daki OAKA salonunda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikoslu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.



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