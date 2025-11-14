13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Panathinaikos, Real Madrid'i deplasmanda rahat geçti

Panathinaikos, Euroleague'in 11. haftasında Real Madrid'i deplasmanda 87-77 mağlup etti.

calendar 14 Kasım 2025 01:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos, Real Madrid'i deplasmanda rahat geçti
Panathinaikos, Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.

Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 87-77 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini elde eden Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, 7. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise Euroleague çift maç haftasını iki mağlubiyetle kapattı ve toplamda 6. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de gelecek hafta Panathinaikos, sahasında BC Dubai'yi konuk edecek. Real Madrid, Zalgiris'i konuk edecek.

İşte Euroleague'de gecenin diğer sonuçları:

Maccabi Tel Aviv 89-83 Baskonia
Paris Basket 90-86 Valencia
Kızılyıldız 91-79 Monaco Basket
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
