Panathinaikos, Real Madrid'i deplasmanda rahat geçti

Panathinaikos, Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.



Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 87-77 kazanmayı başardı.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini elde eden Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, 7. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise Euroleague çift maç haftasını iki mağlubiyetle kapattı ve toplamda 6. mağlubiyetini yaşadı.



Euroleague'de gelecek hafta Panathinaikos, sahasında BC Dubai'yi konuk edecek. Real Madrid, Zalgiris'i konuk edecek.



İşte Euroleague'de gecenin diğer sonuçları:



Maccabi Tel Aviv 89-83 Baskonia

Paris Basket 90-86 Valencia

Kızılyıldız 91-79 Monaco Basket