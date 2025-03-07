Panathinaikos, OAKA'da rakipsiz

THY EuroLeague'in 28. haftasında Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. OAKA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos, 85-70'lik skorla kazandı.
Maçı baştan sona önde götüren Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 18 sayı 5 ribaund 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Mitoglou 15 sayı 9 ribaund, Juancho Hernangomez 12 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.
Pana'da Ömer Faruk sakatlığı nedeniyle oynamazken, 21.53 dakika süre alan Cedi Osman ise 9 sayı ve 1 ribaund istatistikleri yakaladı.
Real Madrid'de Mario Hezonja 18 sayı, Walter Tavares 16 sayı, Dzanan Musa ise 12 sayı ile oynadı.
Evinde üst üste 9. maçını kazanan Panathinaikos, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan ekibi, 28 maçta 18 alibiyetle 3. sıraya çıktı.
Real Madrid ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 14 galibiyetle 'play-in' anlamına gelen ilk 10'un dışında kaldı.
Panathinaikos, gelecek hafta lider Olympiakos'a konuk olacak. Real Madrid ise Virtus Bologna deplasmanında yara sarmaya çalışacak.
Maçı baştan sona önde götüren Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 18 sayı 5 ribaund 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Mitoglou 15 sayı 9 ribaund, Juancho Hernangomez 12 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.
Pana'da Ömer Faruk sakatlığı nedeniyle oynamazken, 21.53 dakika süre alan Cedi Osman ise 9 sayı ve 1 ribaund istatistikleri yakaladı.
Real Madrid'de Mario Hezonja 18 sayı, Walter Tavares 16 sayı, Dzanan Musa ise 12 sayı ile oynadı.
Evinde üst üste 9. maçını kazanan Panathinaikos, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan ekibi, 28 maçta 18 alibiyetle 3. sıraya çıktı.
Real Madrid ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 14 galibiyetle 'play-in' anlamına gelen ilk 10'un dışında kaldı.
Panathinaikos, gelecek hafta lider Olympiakos'a konuk olacak. Real Madrid ise Virtus Bologna deplasmanında yara sarmaya çalışacak.
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