Panathinaikos, OAKA'da rakipsiz

THY EuroLeague'in 28. haftasında Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. OAKA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos, 85-70'lik skorla kazandı.



Maçı baştan sona önde götüren Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 18 sayı 5 ribaund 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Mitoglou 15 sayı 9 ribaund, Juancho Hernangomez 12 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.



Pana'da Ömer Faruk sakatlığı nedeniyle oynamazken, 21.53 dakika süre alan Cedi Osman ise 9 sayı ve 1 ribaund istatistikleri yakaladı.



Real Madrid'de Mario Hezonja 18 sayı, Walter Tavares 16 sayı, Dzanan Musa ise 12 sayı ile oynadı.



Evinde üst üste 9. maçını kazanan Panathinaikos, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan ekibi, 28 maçta 18 alibiyetle 3. sıraya çıktı.



Real Madrid ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 14 galibiyetle 'play-in' anlamına gelen ilk 10'un dışında kaldı.



Panathinaikos, gelecek hafta lider Olympiakos'a konuk olacak. Real Madrid ise Virtus Bologna deplasmanında yara sarmaya çalışacak.



