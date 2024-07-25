Indiana Pacers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre tecrübeli oyuncusu James Johnson'ı tek yıllığı 3,3 milyon dolarlık bir anlaşmayla takımda tuttu.



Eylül 2022'den bu yana Pacers dışında herhangi bir takımla sözleşme imzalamamış olan Johnson, ekiple son iki yılda toplamda yedinci sözleşmesini imzalıyor olacak.



Johnson, Pacers oyuncusu olarak yalnızca 27 maçta forma giymiş ve maç başına 7,7 dakikada ortalama 2,2 sayı ve 1,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Ancak organizasyon içinde dayanıklılığı, veteran liderliği ve soyunma odasındaki varlığı nedeniyle değer gören bir isim haline geldi.





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