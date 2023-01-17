Pablo Sarabia'nın yeni durağı Premier Lig!

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Paris Saint Germain'den yeni transferini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği belirtildi.



Ayrıca, 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Wolves'un bu transfer için PSG'ye 5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.



Geçen sezon Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a kiralanan Sarabia, tüm kulvarlarda 45 maçta oynadı ve 21 gol attı.









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