İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.Molineux'de oynanan maçı City 5-1 kazanırken başrolda sadece tek bir isim vardı; Kevin De Bruyne!..Karşılaşmanın 7. dakikasında De Bruyne perdeyi açan isim olurken 11. dakikada Dendoncker skoru eşitledi. Belçikalı yıldız 16'da yeniden takımını öne geçirirken, 24'te farkı ikiye çıkararak ilk yarının 3-1 Manchester City üstünlüğü ile geçilmesini sağladı.ü60. dakiada bir gol daha atarak yıldızlaşan Kevin De Bruyne, dört golle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. 84. dakikaya gelindiğinde Sterling skoru 5-1'e getirdi ve mücadele 5-1 Manchester City üstünlüğü ile bitti.Bu sonuçla Manchester City, 89 puana yükseldi ve bitime 2 kafta kala en yakın takipçisi Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Wolverhampton ise 50 puanda kaldı.