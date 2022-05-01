Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Braga, deplasmanda Belenenses'e konuk oldu. Estadio Nacional'de oynanan karşılaşmayı Braga 1-0 kazandı.
Braga'ya galibiyeti getiren tek golü 90'da Ricardo Horta kaydederken Belenenses'de 83. dakikada bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Sandro ile 90+4'te Sithole kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Braga bu galibiyetle 62 puana yükseldi. Belenenses ise yine son sırada haftayı kapattı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Braga'ya galibiyeti getiren tek golü 90'da Ricardo Horta kaydederken Belenenses'de 83. dakikada bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Sandro ile 90+4'te Sithole kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Braga bu galibiyetle 62 puana yükseldi. Belenenses ise yine son sırada haftayı kapattı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ