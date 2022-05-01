ÖZET: Carlos Carvalhal'li Braga 90'da yıktı!

Braga, deplasmanda Belenenses'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ÖZET: Carlos Carvalhal'li Braga 90'da yıktı!
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01 Mayıs 2022 02:06
Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Braga, deplasmanda Belenenses'e konuk oldu. Estadio Nacional'de oynanan karşılaşmayı Braga 1-0 kazandı.

Braga'ya galibiyeti getiren tek golü 90'da Ricardo Horta kaydederken Belenenses'de 83. dakikada bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Sandro ile 90+4'te Sithole kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Braga bu galibiyetle 62 puana yükseldi. Belenenses ise yine son sırada haftayı kapattı.

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