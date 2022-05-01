Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Braga, deplasmanda Belenenses'e konuk oldu. Estadio Nacional'de oynanan karşılaşmayı Braga 1-0 kazandı.Braga'ya galibiyeti getiren tek golü 90'da Ricardo Horta kaydederken Belenenses'de 83. dakikada bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Sandro ile 90+4'te Sithole kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Braga bu galibiyetle 62 puana yükseldi. Belenenses ise yine son sırada haftayı kapattı.