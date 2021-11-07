İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Watford karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 56. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti. Pierre Aubameyang 36. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Watford'da Fenerbahçe'den kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Ozan Tufan 62. dakikada yerini Joao Junqueira'ya bıraktı.
Konuk ekip Watford'da Trabzonspor'un eski oyuncularından Juraj Kucka 89. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 20'ye yükseltti. Watford 10 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Watford, Manchester United'ı ağırlayacak.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 56. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti. Pierre Aubameyang 36. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Watford'da Fenerbahçe'den kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Ozan Tufan 62. dakikada yerini Joao Junqueira'ya bıraktı.
Konuk ekip Watford'da Trabzonspor'un eski oyuncularından Juraj Kucka 89. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 20'ye yükseltti. Watford 10 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Watford, Manchester United'ı ağırlayacak.
Arsenal, Manchester City'e 5-0 yenildiği maçın ardından 8 maçta 6 galibiyet aldı.🔴⚪️
✅1-0 Norwich
✅1-0 Burnley
✅3-1 Tottenham
🤝0-0 Brighton
🤝2-2 Crystal Palace
✅3-1 Aston Villa
✅2-0 Leicester
✅1-0 Watford pic.twitter.com/ry9I4gl1Ug
— Sporx (@sporx) November 7, 2021