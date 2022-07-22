Ozan Kabak Hoffenheim'a doğru!

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.



7 MİLYON EURO BONSERVİS



Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



SONRAKİ SATIŞTAN PAY!



Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.



Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.





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