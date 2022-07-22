Ozan Kabak Hoffenheim'a doğru!

Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak, Alman ekibi Hoffeinhem'a transfer oluyor.

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Ozan Kabak Hoffenheim'a doğru!
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22 Temmuz 2022 13:28
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY!

Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.

Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.

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