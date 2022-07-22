Ozan Kabak Hoffenheim'a doğru!

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS
Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY!
Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.
Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS
Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY!
Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.
Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.
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