Ousmane Dembele'den transfer açıklaması!

Barcelona ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Ousmane Dembele, bir taraftarın 'Ayrılıyor musun?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ousmane Dembele'den transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2022 16:11
Barcelona sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'nin geleceği merak konusu olurken Fransız oyuncudan flaş bir açıklama geldi.

Trafik ışıklarında durduğu sırada bir taraftarın sorularını yanıtlayan Dembele, hayranının 'Barcelona'dan ayrılıyor musun?' sorusuna, 'Hayır' yanıtını verdi.

"BUNLAR SADECE SÖYLENTİ"

Bir taraftarın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 'Chelsea'ye transfer olma ihtimalin var mı?' sorusu sorulduğunda ise Fransız oyuncu, 'Bunlar sadece söylenti' cevabını vererek Barcelona'da mutlu olduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI!

Daha önce yıldız oyuncu ile Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirilmişti.

Fransız oyuncu Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 2 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ