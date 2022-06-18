Ousmane Dembele'den transfer açıklaması!

Barcelona sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'nin geleceği merak konusu olurken Fransız oyuncudan flaş bir açıklama geldi.



Trafik ışıklarında durduğu sırada bir taraftarın sorularını yanıtlayan Dembele, hayranının 'Barcelona'dan ayrılıyor musun?' sorusuna, 'Hayır' yanıtını verdi.



"BUNLAR SADECE SÖYLENTİ"



Bir taraftarın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 'Chelsea'ye transfer olma ihtimalin var mı?' sorusu sorulduğunda ise Fransız oyuncu, 'Bunlar sadece söylenti' cevabını vererek Barcelona'da mutlu olduğunu belirtti.



Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI!



Daha önce yıldız oyuncu ile Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirilmişti.



Fransız oyuncu Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 2 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.





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