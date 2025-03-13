Ousmane Dembele'den dikkat çeken istatistik!

PSG forması giyen Ousmane Dembele, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor. Fransız yıldız, bu sezon 36 maçta 35 gole etki etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ousmane Dembele'den dikkat çeken istatistik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 18:41
Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele, bu sezon ortaya koyduğu skorer kimlikle dikkat çekiyor.

Luis Enrique yönetiminde bambaşka bir oyun ortaya koyan Dembele, bu sezon 36 maçta 35 gole etki etti.

Dembele, bu maçlarda 29 gol attı ve 6 asist yaptı. Ousmane Dembele, bu istatistikleriyle kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Dembele'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery