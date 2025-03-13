Ousmane Dembele'den dikkat çeken istatistik!

Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele, bu sezon ortaya koyduğu skorer kimlikle dikkat çekiyor.



Luis Enrique yönetiminde bambaşka bir oyun ortaya koyan Dembele, bu sezon 36 maçta 35 gole etki etti.



Dembele, bu maçlarda 29 gol attı ve 6 asist yaptı. Ousmane Dembele, bu istatistikleriyle kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı.



Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Dembele'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



