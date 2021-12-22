Ousmane Dembele Barcelona'da kalıyor!

Barcelona'nın takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği Ousmane Dembele'yi ikna ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ousmane Dembele Barcelona'da kalıyor!
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22 Aralık 2021 15:19
İspanya La Liga ekibi Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ousmane Dembele'yi yeni sözleşme konusunda ikna ettiği idddia edildi.

Foot Mercato, 24 yaşındaki Fransız oyuncunun, Katalan kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi kabul ettiğini ve anlaşmanın şartları üzerinde konuşulduğunu aktardı.

Haberde Barcelona'nın, daha önce Dembele'ye yeni yıl öncesi nihai bir karara varılması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Ayrıca Katalan kulübünün, oyuncuya biraz özgürlük vermek adına sadece iki yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Barcelona'ya 2017'de Borussia Dortmund'dan 135 milyon avroya transfer olan Dembele, kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Fransız oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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