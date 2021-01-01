Oumar Niasse, İngiltere'de kalmak istiyor

Oumar Niasse, Temmuz 2020'de Everton'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. Transfer için adı Beşiktaş'la da anılan Niasse, İngiltere'de kalmak istediğini açıkladı.



Daha önce Türkiye'de Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, Sam Allardyce'ın takımı West Bromwich'e sıcak bakıyor.



"ADA'DA KALMAK İSTİYORUM"



30 yaşındaki forvet oyuncusu açıklamasında; "Big Sam'i tanıyorum ve çok iyi bir ilişkimiz var. Beni Everton zamanından biliyor. Championship'te bile oynamak isterim ama İngiltere'de kalmak istiyorum. Yeni bir meydan okumaya hazırım." dedi.



30 yaşındaki Oumar Niasse, Everton'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. Forvet oyuncusu daha önce Akhisar dışında Hull City ve Lokomotiv Moskova formalarını terletti.



