Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı galibiyetle başladı

Paravolley Erkekler Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi Müsabakaları'nda Türkiye, Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 15:22
Burdur'da düzenlenen Paravolley Erkekler Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi Müsabakaları'nda Türkiye, Gürcistan'ı 3-0 yendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki tesiste düzenlenen turnuvaya Türkiye, Çekya, Gürcistan, Litvanya, Fransa, Hollanda ve Büyük Britanya milli takımları katıldı. Şampiyonada ilk üç sırayı alacak takımlar, 2025 yılında Macaristan'da düzenlenecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Gürcistan'ı 3-0 yendi. Burdurlu sporseverler ellerindeki bayraklar ve tezahürat yaparak, karşılaşmada milli takımı destekledi. Milli Takım Başantrenörü Aziz Hopyar, "Buraya şampiyon olarak geldik, yine şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ederiz. İlk gün kazanmak çok keyifli ve gurur verici" dedi.

Milli takım oyuncusu Barış Şimşek de "İlk maçımızı kazandık. Galibiyet pozumuzu verdik, sevinçliyiz. Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Sevinçliyiz, gururluyuz" diye konuştu.

Turnuvada final müsabakası pazar günü oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery