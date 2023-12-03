Osman Özköylü: ''Çok değerli bir 3 puan''

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Osman Özköylü, 9 haftanın ardından aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu, kötü gidişi durdurma adına değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, 9 haftadır kazanamamanın oyuncuların ve teknik heyetin üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Bu nedenle saha içinde gerginlik yaşandı, arka arkaya gelen puan kayıplarının oyuncularım üzerinde zihinsel depreme neden olmuştu" diye konuştu.



Yaşadıkları stres ve gerginlik nedeniyle oyuncuların gerçek performanslarını sahaya yansıtamadığını savunan Özköylü, "Bugün çok daha iyisini yapabilirdik, maçı çok erken koparabilirdik ama maçı bir an önce kazanma hırsıyla tercihlerinde hata yapabiliyorlar. Bizim için çok önemli bir galibiyet, kötü gidişi durdurma adına çok değerli bir 3 puandı. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. 9 haftadır üzülüyoruz. Bu galibiyetin bize katacakları olacak ama geçtiğimiz süreci unutmadan önümüzdeki sürece çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor." dedi.



Özköylü, eksiklerin ve arkalarındaki desteğin farkında olduklarını dile getirerek, her geçen hafta gelişip, şehri ve camiayı mutlu edecek sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.





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