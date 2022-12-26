Osman Çakmak, Hatay'da gençlerle buluştu

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci ve sporcularla bir araya geldi.



Ekim ayında Türkiye'de yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın teknik direktörü Çakmak, Yayladağı Belediyesince kültür merkezinde düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" programında futbolculuk ve milli takıma seçilme serüveninden bahsetti.



Başarmak için inanmanın önemini vurgulayan Çakmak, son kazandıkları dünya kupasıyla ilgili "Çok büyük emeklerle bu kupayı kazandık. Sizler de inanç ile azim ile çalışmaya devam etmelisiniz. Hiç bozmayın moralinizi. Derslerinizi çalışırsanız, öğretmenlerinizi, anne babalarınızı dinlerseniz sizlerin de başaramayacağı şey yoktur." dedi.



Ay-yıldızlı formayla dünya kupası kazandıkları için gururlu olduklarını belirten Çakmak, "Ailem, öğretmenlerim bana hep şunu söylerdi; 'Ülkene, vatana, millete hayırlı bir evlat olasın.' Çok şükür bunu başardık." diye konuştu.



AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy, Ampute Milli Takımı'nın başarısını gururla izlediklerini ifade etti.



Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe de bu mücadele ve azmin gençlere örnek olmasını temenni ederek bundan sonraki şampiyonalar için Çakmak'a ve milli takıma başarılar diledi.



Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise azim ve inançlarıyla Türkiye'ye dünya kupasını getiren Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ı ilçede ağırladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve soruları cevaplayayan Çakmak, öğrencilere nasihatlerde bulundu.



Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Çakmak, forma imzaladı.



Program sonunda Yayladağıspor Kulübü tarafından Çakmak'a takımın forması hediye edildi.



Buluşmaya Cumhuriyet Başsavcısı Can Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katıldı.





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