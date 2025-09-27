Osman Aşkın Bak: 'Bu güzel doğayı herkese tanıtacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kaçkarlar'ın gizemini, yaylalardaki karını, özelliklerini, çiçeklerini, vahşi hayvanlarını ve bu güzel doğayı herkese, tüm dünyaya tanıtmış olacağız." dedi.Bakan Bak, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB"de 20K yarışının startının ardından basın mensuplarına, organizasyonun sabah saat 07.00'de 50K parkuru ile başladığını söyledi.Şimdi ise 20 kilometrenin startını verdiklerini belirten Bak," diye konuştu.Bak, çok ağır bir sel felaketi geçirildiğini dile getirerek,ifadelerini kullandı.Organizasyona 55 ülkeden 1600-1700'e yakın yarışmacının katıldığını aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Bak, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekerek,dedi.Sponsorlara ve emek verenlere teşekkür eden Bak, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade etti.Bak, Ayder esnafının da organizasyondan mutluluk duyduğunu aktararak,değerlendirmesinde bulundu.Kendisinin de koşacağını aktaran Bak," diye konuştu.Bak, Ayder'in organizasyonla şenlendiğine işaret ederek,ifadelerini kullandı.Sporun bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Bak, macera tutkunlarının dünyanın dört bir yanından geldiğini ifade etti.Bak, spor organizasyonlarının devam edeceğini belirterek,dedi.Programa, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, UTMB CEO'su Frederic Lenart, Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve diğer ilgililer katıldı.