Osimhen yorumu: 'Yeniden doğuş fırsatı'

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gündem yaratmaya devam ediyor.
İtalyan basını, Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen'in, Süper Lig'deki rekabet ortamında kendini yeniden kanıtlama şansı yakaladığını, ancak beraberinde gelen baskılar ve yüksek beklentilerle başa çıkması gerektiğini vurguladı.
İtalyan www.ilvaporetto.com'un editörlerinin imzaladığı makalede, Galatasaray'da büyük sansasyona neden olan Osimhen için şu görüşlere yer verildi: "Osimhen'in Türkiye'yi tercih etmesi, sadece marjinal bir hedef olarak değil, kariyerlerine yeniden başlamak isteyen futbolcular için bir fırsat olarak görülen Süper Lig'in giderek artan çekiciliğidir. Osimhen, Galatsaray'da kariyerini yeniden canlandırmak için önemli bir fırsat yakaladı. Süper Lig gibi rekabetçi bir lig, ona becerilerini geliştirme ve uluslararası alanda görünürlük fırsatı sunabilir. Yeniden güven ve saygı kazanması için bir şans. Galatasaray gibi prestijli bir kulübe transfer kaçınılmaz olarak belli bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Osimhen, hem yönetimden hem de taraftarlardan gelen yüksek beklentilerle uğraşmak zorunda kalacak. 'Kaprisli' bir futbolcu olma ünü omuzlarına yük olabilir. Profesyonel bir zihniyet ve harika bir takım ruhu sergileme ihtiyacı var. Bireysel tutkularını bir kenara bırakarak, kollektif uyumu ve felsefeyi yakalamalı. Dış baskıya ek olarak takım içi yıldızlarla rekabete hazır olmalı. Büyük futbolcular arasında değer verilen alçakgönüllü ve işbirlikçi yaklaşım onun için önemli olacaktır.
CHELSEA 4 MİLYON EURO VERMİŞ
Nijeryalı yıldız golcünün Chelsea transferinin neden gerçekleşmediğine dair de İtalyan basınında ilginç bir detay ortaya çıktı. İlfattoquotidiano.it'in haberine göre İngiliz kulübü Osimhen'e sadece 4 milyon garanti ücret, artı başarı bonusu olarak da 4 milyon Euro daha önermiş. Ancak Nijeryalı yıldız bunu kabul etmemiş.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Victor Osimhen, Galatasaray'a gelirken kulübü Napoli ile olan sözleşmesini de yeniledi. İtalyan ekibi, Nijeryalı golcünün 1 yıllığına Sarı-Kırmızılılar'a kiralandığını duyurarak oyuncunun sözleşmesinin ise uzatıldığını açıkladı. Buna göre; Osimhen'in kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldı. Victor, geçen sezon Napoli'de 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.
İtalyan basını, Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen'in, Süper Lig'deki rekabet ortamında kendini yeniden kanıtlama şansı yakaladığını, ancak beraberinde gelen baskılar ve yüksek beklentilerle başa çıkması gerektiğini vurguladı.
İtalyan www.ilvaporetto.com'un editörlerinin imzaladığı makalede, Galatasaray'da büyük sansasyona neden olan Osimhen için şu görüşlere yer verildi: "Osimhen'in Türkiye'yi tercih etmesi, sadece marjinal bir hedef olarak değil, kariyerlerine yeniden başlamak isteyen futbolcular için bir fırsat olarak görülen Süper Lig'in giderek artan çekiciliğidir. Osimhen, Galatsaray'da kariyerini yeniden canlandırmak için önemli bir fırsat yakaladı. Süper Lig gibi rekabetçi bir lig, ona becerilerini geliştirme ve uluslararası alanda görünürlük fırsatı sunabilir. Yeniden güven ve saygı kazanması için bir şans. Galatasaray gibi prestijli bir kulübe transfer kaçınılmaz olarak belli bir baskıyı da beraberinde getiriyor. Osimhen, hem yönetimden hem de taraftarlardan gelen yüksek beklentilerle uğraşmak zorunda kalacak. 'Kaprisli' bir futbolcu olma ünü omuzlarına yük olabilir. Profesyonel bir zihniyet ve harika bir takım ruhu sergileme ihtiyacı var. Bireysel tutkularını bir kenara bırakarak, kollektif uyumu ve felsefeyi yakalamalı. Dış baskıya ek olarak takım içi yıldızlarla rekabete hazır olmalı. Büyük futbolcular arasında değer verilen alçakgönüllü ve işbirlikçi yaklaşım onun için önemli olacaktır.
CHELSEA 4 MİLYON EURO VERMİŞ
Nijeryalı yıldız golcünün Chelsea transferinin neden gerçekleşmediğine dair de İtalyan basınında ilginç bir detay ortaya çıktı. İlfattoquotidiano.it'in haberine göre İngiliz kulübü Osimhen'e sadece 4 milyon garanti ücret, artı başarı bonusu olarak da 4 milyon Euro daha önermiş. Ancak Nijeryalı yıldız bunu kabul etmemiş.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Victor Osimhen, Galatasaray'a gelirken kulübü Napoli ile olan sözleşmesini de yeniledi. İtalyan ekibi, Nijeryalı golcünün 1 yıllığına Sarı-Kırmızılılar'a kiralandığını duyurarak oyuncunun sözleşmesinin ise uzatıldığını açıkladı. Buna göre; Osimhen'in kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldı. Victor, geçen sezon Napoli'de 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.