Osimhen için takas iddiası: Napoli & MANU

Napoli, Manchester United'dan Rashford'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin Osimhen'i bu transfer için takasta kullanmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen için takas iddiası: Napoli & MANU
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 20:13
Son güncelleme 03 Ocak 2025 20:14
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için İtalya'dan flaş bir haber geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin Victor Osimhen'i takasta kullanma düşüncesinin olduğu yazıldı.

CONTE ONAY VERDİ

Haberde Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin Rashford'un transferine onay verdiği belirtildi.

Napoli'nin yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Victor Osimhen'i takasta kullanmak istediği aktarıldı.

OSIMHEN AYRILMAK İSTEMİYOR!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalmak istiyor.

Sarı kırmızılı formayı bu sezon 15 kez giyen Osimhen, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery