07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Osimhen için sürpriz rakam!

Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle birlikte elde etmeyi beklediği gelire henüz ulaşamadı.

07 Ağustos 2025 10:39
Haber: Yeni Şafak
Osimhen için sürpriz rakam!
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar bonservisine 75 milyon Euro ödediği Nijeryalı yıldızın maliyetini çıkarmak için özel bir ürün piyasaya sürdü. Satışlarla ilgili son rakamlar ortaya çıktı.

Victor Osimhen'i Türk futbol tarihinin en büyük rakamını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray'ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var.

BEKLENEN SATIŞ OLMADI

Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde değil.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'ın kendi ürettiği için direkt gelir yazdığı Osimhen'in özel forması 4 günde 18.000 satış rakamına ulaştı.

OSİMHEN'DEN 180 MİLYON TL 

Kulüp 10.000 TL'den satışa sunduğu Osimhen koleksiyonundan şu ana kadar toplam 180 milyon TL kazandı.

Stadın dolması beklenen Lazio maçında da yaklaşık 30 bin adet bilet satıldı ve 120 milyon TL hasılat elde edildi. Sarı kırmızılı kulübün iki kalemde hedefi 1,2 milyar TL sıcak para girdisi sağlamaktı.

BEKLENEN KAZANCIN 4'TE 1'İ

Şu ana kadar Galatasaray bu rakamın 4'te birine, yani 300 milyon TL bandında bir gelire sahip olabildi.


 
