Osimhen için dev yarış: Chelsea - Al Ahli

Napolili futbolcu Victor Osimhen için transfer piyasası kızıştı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Victor Osimhen için Napoli ile maaş görüşmelerine başladı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini hazırladı.



AH AHLI DE TEKLİF YAPTI



Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli de Nijeryalı golcü için yıllık 25-30 Milyon euro kazanacağı maaş teklifinde bulundu.



KISA SÜREDE RESMİLEŞECEK



Osimhen'in yeni adresinin kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi.



KARİYER RAKAMLARI



Kariyerinde 223 maça çıkan Osimhen, 114 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.









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