Osimhen'den Orban'a; 'Bize gel'

Galatasaray, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen Gift Orban ile ilgileniyor.
LYON SATMAK İSTİYOR
Lyon kulübü, geçen sezon Gent'ten 14 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki kanat-forveti mali kriz nedeniyle 'satmak' istiyor.
OSIMHEN: "BİZE GEL"
Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.
Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.
Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Gift Orban, 2 kez fileleri havalandırdı.
LYON SATMAK İSTİYOR
Lyon kulübü, geçen sezon Gent'ten 14 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki kanat-forveti mali kriz nedeniyle 'satmak' istiyor.
OSIMHEN: "BİZE GEL"
Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.
Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.
Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Gift Orban, 2 kez fileleri havalandırdı.