Osimhen'den Galatasaray kararı: Ev bakmaya başladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, İstanbul'a alışıyor. Mertens'e komşu olan ancak Göktürk'ten ev bakmaya başlayan Nijeryalı; Türkiye'de mutlu ve devre arasında transferi düşünmüyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den Galatasaray kararı: Ev bakmaya başladı
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26 Ekim 2024 10:05
Galatasaray'ın transferin son günlerinde kiraladığı Victor Osimhen hem İstanbul hem Galatasaray'a adapte oluyor.

İlk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşen Nijeryalı golcü, İstanbul'a alışmış durumda.

OKAN BURUK'U 'BABA' GİBİ GÖRÜYOR

Okan Buruk'la yakın bir ilişkisi olan Osimhen, Buruk'un kendisine yaklaşımından dolayı çok mutlu oluyor. Daha önce hiçbir teknik direktörün kendisine bu denli yakınlık kurmadığını ifade eden Nijeryalı, Buruk'u 'baba' gibi görüyor.

TÜRK MUTFAĞINA ALIŞAMADI

Diğer yandan Osimhen, Türk mutfağına ise henüz alışabilmiş değil. Yemeklerini genellikle dışarıdan söyleyen Nijeryalı golcü, daha çok İtalyan mutfağını tercih ediyor.

GÖKTÜRK'TEN EV BAKMAYA BAŞLADI

Osimhen ayrıca Mauro Icardi'nin de yaşadığı bölge olan Göktürk tarafından da ev bakmaya başladı. Galatasaray'da çok mutlu olan ve devre arasında transferi düşünmeyen Nijeryalı, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olma maksadıyla bu bölgeye taşınmayı planlıyor. 

 
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