Oscar: "Russ, geçen sezon MVP olmalıydı!"

NBA efsanesi Oscar Robertson, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un geçtiğimiz sezon MVP ödülünü kazanmış olması gerektiğini söyledi.



"Knuckleheads" isimli podcast'in son bölümünde Big O, Westbrook'un oyununa NBA'de nasıl gereken değerin verilmediğinden şöyle bahsetti:



"Hiç dikkat etmediler, ya da çok önemli bir şey yaptığını düşünmediler... Bence tamamen haksızlık. Bana kalırsa MVP ödülünü yeniden kazanmalıydı."



Russ, geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla 65 maçta 38 triple-double yapmıştı.



32 yaşındaki yıldızın triple-double ortalamaları, 22.2 sayı, 11.7 asist ve 11.5 ribaund şeklindeydi.



