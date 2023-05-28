Osayi Samuel dönmek istiyor!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel İngiltere'ye dönmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel dönmek istiyor!
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28 Mayıs 2023 11:24
Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi.

Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi.

Yönetim de Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi.

Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 1 asisti bulunuyor. 
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