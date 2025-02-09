Ortahisar Belediyespor, evinde hata yapmadı

İzmir BŞB'yi 33-30 mağlup eden Ortahisar Belediyespor, ligde 8. galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ortahisar Belediyespor, evinde hata yapmadı
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09 Şubat 2025 15:10

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi. 

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında oyun üstünlüğünü geri kazanan Trabzon temsilcisi, karşıaşmadan 33-30 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzon temsilcisi ligde 8. galibiyetini aldı.

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