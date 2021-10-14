Ormanspor'dan deplasmanda son nefeste galibiyet!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, Nika Syktyvkar takımına konuk oldu.

Haber; AA
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Ormanspor'dan deplasmanda son nefeste galibiyet!
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14 Ekim 2021 23:13
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yendi.

F Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan OGM Ormanspor, soyunma odasına da 38-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son periyoda 64-50 önde giren konuk ekip, salondan 76-74 galip ayrıldı.

OGM Ormansporlu Danielle Marie Robinson, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


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