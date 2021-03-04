Orkun Kökçü'den transfer açıklaması; Premier Lig

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle sözleşme yenilemesine rağmen transfer tekliflerini dinlemeye açık olduğunu söyledi.



Kökçü verdiği röportajda 2025'e kadar Feyenoord'la sözleşmesi olduğunu belirterek, "Daha uzun süre burada kalabilirdim ancak artık durum değişti. Feyenoord maddi beklenti bakımından çok açık davrandı ama şimdi beklentileri değişti. Bir kulüp bana iyi bir hikaye önerirse Feyenoord da bundan para kazanabilecekse o teklifi dinleyebileceğimi söyleyebilirim" diye konuştu.



Devre arasında Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerin kendisine olan ilgisinin gurur verici olduğunu söyleyen Kökçü, "Sakatlık yaşamama ve çok fazla süre almıyor olmama rağmen böyle kulüplerin beni takip etmesi benim için çok güzel" ifadesini kullandı.



Özellikle Premier Lig ekiplerinin ilgisini saklamadığı Orkun Kökçü'yü Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in takımı Leicester City'yle birlikte Leeds United'ın da istediği biliniyor.



Yazın Feyenoord'la yeni sözleşme yapan Orkun Kökçü, Hollanda ekibiyle bu sezon 14 lig, 6 Avrupa Ligi maçına çıktı ve 926 dakika süre alarak 2 gol 1 asist üretti.



