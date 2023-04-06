Orkun Kökçü, Tadic'le yaşadığı gerginliği anlattı

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Ajaxlı Dusan Tadic'le sahada yaşadığı tartışmayı yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü, Tadic'le yaşadığı gerginliği anlattı
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06 Nisan 2023 01:43
Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, Ajax'la oynadıkları derbi maçında Dusan Tadic'le yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Dusan Tadic'in depremzedelere yardım etmemesi nedeniyle, geçmtiğimiz günlerde oynanan maçta rakibinin elini sıkmadı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE DALGA MI GEÇTİ?

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçtiği iddia edildi.

Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:

"Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

MAÇ SIRASINDA BAŞKA BİR OLAY!

Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" diye konuştu.



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