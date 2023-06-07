Orkun Kökçü için sürpriz teklif!

Benfica, Orkun Kökçü'nün bonservisinin yüzde 75'lik dilimi için Feyenoord'a 25 milyon euro teklif sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Orkun Kökçü için sürpriz teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2023 18:57
Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica'nın başarılı oyuncu için 25 milyon euro'luk bir teklif sunduğu aktarıldı. Bu rakamın, milli futbolcunun bonservisinin %75'lik bölümü için olduğu öne sürüldü.

22 yaşındaki futbolcunun adı; Arsenal Liverpool, Manchester United ve PSG gibi ekiplerle de anılmıştı.

Başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfere yeşil ışık yakmıştı. Orkun, "Doğru bir kulüp olursa, sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

Feyenoord'un kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 46 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery