Orkun Kökçü, Benfica'da

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün yeni takımı Benfica oldu.
Portekiz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Benfica'dan yapılan açıklamada, Orkun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferi hakkında konuşan milli futbolcu; ''Sıcak karşılama için tüm Benficalılara çok teşekkürler! Bana kulübümüzün büyüklüğünü gösterdiler. Bu yeni maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum ve bu kulübe elimden gelenin en iyisini yapacağım, bu da hepimiz için çok şey ifade ediyor. Yakında görüşürüz!'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Portekiz basını Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı.
Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.
Portekiz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Benfica'dan yapılan açıklamada, Orkun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferi hakkında konuşan milli futbolcu; ''Sıcak karşılama için tüm Benficalılara çok teşekkürler! Bana kulübümüzün büyüklüğünü gösterdiler. Bu yeni maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum ve bu kulübe elimden gelenin en iyisini yapacağım, bu da hepimiz için çok şey ifade ediyor. Yakında görüşürüz!'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Portekiz basını Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı.
Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.
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