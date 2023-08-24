Oosterwolde'nin ilk golü eski takımına!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, 20. dakikada Ugalde ile geriye düşerken bu gole 33. dakikada Jayden Oosterwolde karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Hollandalı savunma oyuncusu sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü eski takımı Twente'ye attı.
Sarı-lacivertli takım, 20. dakikada Ugalde ile geriye düşerken bu gole 33. dakikada Jayden Oosterwolde karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Hollandalı savunma oyuncusu sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü eski takımı Twente'ye attı.