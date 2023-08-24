Oosterwolde'nin ilk golü eski takımına!

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü eski takımı Twente'ye attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oosterwolde'nin ilk golü eski takımına!
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24 Ağustos 2023 20:47
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 21:09
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım, 20. dakikada Ugalde ile geriye düşerken bu gole 33. dakikada Jayden Oosterwolde karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Hollandalı savunma oyuncusu sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü eski takımı Twente'ye attı.

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