Fenerbahçe'ye ocak ayından gelen ve bekleneni veremeyen Jayden Oosterwolde, gözünü yeni sezona çevirdi...
Sarı-lacivertliler, Hollandalı sol beki transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ve sonunda 6 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Oosterwolde, buna rağmen ligde 3 maçta toplam 84 dakika süre bulabildi ve bunun şaşkınlığını yaşadı.
22 yaşındaki futbolcu, artık gözünü yeni sezona çevirdi. Oosterwolde, beklendiği gibi teknik direktör değişimi yaşanması halinde yeni hocasının gözüne girerek yeni sezonda 11'in değişilmez isimlerinden biri olmaya çalışacak. Yönetim de büyük yatırım yaptığı Hollandalı oyuncuyu daha fazla sahada görmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı sol beki transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ve sonunda 6 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Oosterwolde, buna rağmen ligde 3 maçta toplam 84 dakika süre bulabildi ve bunun şaşkınlığını yaşadı.
22 yaşındaki futbolcu, artık gözünü yeni sezona çevirdi. Oosterwolde, beklendiği gibi teknik direktör değişimi yaşanması halinde yeni hocasının gözüne girerek yeni sezonda 11'in değişilmez isimlerinden biri olmaya çalışacak. Yönetim de büyük yatırım yaptığı Hollandalı oyuncuyu daha fazla sahada görmek istiyor.