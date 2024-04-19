Oosterwolde'den flaş paylaşım

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçı sonrası sosyal medya hesabından arkadaşlarına destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oosterwolde'den flaş paylaşım
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19 Nisan 2024 01:48
Son güncelleme 19 Nisan 2024 01:49
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenmesinin ardından takım arkadaşlarına seslendi.

Oosterwolde, sezonun kalan bölümünde arkadaşlarından Süper Lig şampiyonluğu için savaşmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oosterwolde "Kafanızı kaldırın beyler! Fenerbahçe adına lig şampiyonluğu için savaşacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



 

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