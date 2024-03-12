Onuralp Bitim, Mavs mağlubiyetinde Bulls'un en skoreri oldu!

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Onuralp Bitim, Mavs mağlubiyetinde Bulls'un en skoreri oldu!
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12 Mart 2024 09:39
NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

PISTONS 114-97 HORNETS

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Charlotte Hornets'ı 114-97 mağlup etti.

Cade Cunningham 22 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle Pistons'a liderlik etti. Jalen Duren 20 sayı ve 10 ribaundla bu sezonki 35. double-double'ını yaptı. Simone Fontecchio 17 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Miles Bridges 24 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Hornets'a liderlik etti. Grant Williams 22 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla katkı verdi. Brandon Miller 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı.

SUNS 117-111 CAVALIERS

Phoenix Suns, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 117-111 yendi.

Phoenix adına Kevin Durant 37 sayı ve 8 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Devin Booker 27 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla oynadı. Bradley Beal 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.

Darius Garland 30 sayı ve 5 asistle Cavaliers'a liderlik etti. Caris LeVert 17 sayı ve 11 asistle double-double yaptı. Jarrett Allen 15 sayı ve 10 ribaundla maçı tamamladı.

MAVERICKS 127-92 BULLS

Dallas Mavericks, United Center'da Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti.

Luka Doncic, Mavericks'e 27 sayı, 14 asist ve 12 ribaundlık triple-double performansıyla liderlik etti. Derick Lively 22 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Daniel Gafford 20 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

Temsilcimiz Onuralp Bitim, 17 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle Bulls'un en skorer ismiydi. DeMar DeRozan ve Nikola Vucevic ise 13'er sayı kaydettiler.

WARRIORS 112-102 SPURS

Golden State Warriors, AT&T Center'da San Antonio Spurs'ü 112-102 devirdi.

Jonathan Kuminga 22 sayı ve 5 ribaundla Steph Curry'siz Warriors'ın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydederken, Chris Paul 19 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Spurs'te Victor Wembanyama, 27 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla öne çıktı. Devin Vassell 17 sayı kaydetti. Keldon Johnson 16 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı.

NUGGETS 125-119 RAPTORS

Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-119 mağlup etti.

Nikola Jokic, 35 sayı, 17 ribaund, 12 asist, 6 top çalma ve 2 blokla harika bir performans göstererek Nuggets'ı galibiyete taşımayı başardı. Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaund, 12 asist ve 2 blokla oynarken, Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. ise 19'ar sayı kaydettiler.

Raptors'ta RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle oynadı. Kelly Olynyk 24 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle, Bruce Brown ise 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

CELTICS 121-99 TRAIL BLAZERS

Boston Celtics, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 121-99 yendi.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusuydu. Jayson Tatum 26 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynarken, Sam Hauser 22 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla benchin en skorer oyuncusuydu.

Trail Blazers'ta Deandre Ayton 22 sayı ve 15 ribaundla mücadele etti. Anfernee Simons 17 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Jerami Grant ise 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

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