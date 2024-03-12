NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



PISTONS 114-97 HORNETS



Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Charlotte Hornets'ı 114-97 mağlup etti.



Cade Cunningham 22 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle Pistons'a liderlik etti. Jalen Duren 20 sayı ve 10 ribaundla bu sezonki 35. double-double'ını yaptı. Simone Fontecchio 17 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Miles Bridges 24 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Hornets'a liderlik etti. Grant Williams 22 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla katkı verdi. Brandon Miller 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı.



SUNS 117-111 CAVALIERS



Phoenix Suns, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 117-111 yendi.



Phoenix adına Kevin Durant 37 sayı ve 8 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Devin Booker 27 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla oynadı. Bradley Beal 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.



Darius Garland 30 sayı ve 5 asistle Cavaliers'a liderlik etti. Caris LeVert 17 sayı ve 11 asistle double-double yaptı. Jarrett Allen 15 sayı ve 10 ribaundla maçı tamamladı.



MAVERICKS 127-92 BULLS



Dallas Mavericks, United Center'da Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti.



Luka Doncic, Mavericks'e 27 sayı, 14 asist ve 12 ribaundlık triple-double performansıyla liderlik etti. Derick Lively 22 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Daniel Gafford 20 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



Temsilcimiz Onuralp Bitim, 17 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle Bulls'un en skorer ismiydi. DeMar DeRozan ve Nikola Vucevic ise 13'er sayı kaydettiler.



WARRIORS 112-102 SPURS



Golden State Warriors, AT&T Center'da San Antonio Spurs'ü 112-102 devirdi.



Jonathan Kuminga 22 sayı ve 5 ribaundla Steph Curry'siz Warriors'ın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydederken, Chris Paul 19 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile oynadı.



Spurs'te Victor Wembanyama, 27 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla öne çıktı. Devin Vassell 17 sayı kaydetti. Keldon Johnson 16 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı.



NUGGETS 125-119 RAPTORS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-119 mağlup etti.



Nikola Jokic, 35 sayı, 17 ribaund, 12 asist, 6 top çalma ve 2 blokla harika bir performans göstererek Nuggets'ı galibiyete taşımayı başardı. Jamal Murray 26 sayı, 5 ribaund, 12 asist ve 2 blokla oynarken, Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. ise 19'ar sayı kaydettiler.



Raptors'ta RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle oynadı. Kelly Olynyk 24 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle, Bruce Brown ise 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



CELTICS 121-99 TRAIL BLAZERS



Boston Celtics, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 121-99 yendi.



Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusuydu. Jayson Tatum 26 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynarken, Sam Hauser 22 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla benchin en skorer oyuncusuydu.



Trail Blazers'ta Deandre Ayton 22 sayı ve 15 ribaundla mücadele etti. Anfernee Simons 17 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Jerami Grant ise 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU